Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan müsabakada Mehmet Topal gördüğü sarı kartla Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören tecrübeli futbolcu deplasmanda oynanacak olan Kayserispor müsabakasını kaçıracak. 