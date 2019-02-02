Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.