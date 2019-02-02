Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Vedat’ın ara pasında topla buluşan Süleyman, plase şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada orta sahada Segbefia kaptığı topu kısa pasla Chabbi’ye verdi. Chabbi’nin ara pasında topla buluşan del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi. 1-1

38. dakikada Adana Demirspor’da Süleyman sol kanatta buluştuğu topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topu kontrol eden Pote dönerek şutunu attı, top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-1

59. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan çalımlarla gelen Berk, topu yerden Traore’ye verdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Traore beklemeden şutunu attı. Kaleci Günay, topu kornere çeldi.

60. dakikada Adana Demirspor’da Vedat’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gazişehir savunmasından sıyrılarak yükselen Pote, şık bir kafa vuruşuyla kendisinin 2, takımının 3’üncü golünü kaydetti. 3-1

64. dakikada Gazişehir’de ceza sahası içinde topla buluşan Kerim topu saklamaya çalıştı ancak Hakan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı kazanan Gazişehir’de topun başına Gökhan geçti. Sol köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla Gökhan, topu ağlarla buluşturdu. 3-2



KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan xx, Önder Yılmaz xx, Murat Şener xx



Adana Demirspor: Çağlar xx, Tayyib xx, Kaan xx, Traore xxx, Berk xx (İsmail dk. 90+6 ?), Vedat xx (Levent dk. 82 x), Hakan x, Süleyman xxx (Erdal dk. 77 x), Kosecki xx, Rassoul xx, Pote xxx

Yedekler: Yusufcan, Adil, Mitrovic, Levent, Galadky

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Gazişehir FK: Günay xx, Yalçın xx, Mücahit x, Oğuz xx, Igor xxx (Oğulcan dk. 45 xx), Kerim xx, Segbefia x (Poepon dk. 66 x) , Kubilay xx, Gökhan xx, Chabbi x (Erhan dk. 75 x), Valle xx,

Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mehmet, Cihat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Süleyman (dk. 3), Pote (dk. 38) (Adana Demirspor), del Valle (dk. 20) (Gazişehir)

Sarı Kartlar: Kosecki , Hakan (Adana Demirspor), Igor, Kubilay, Kerim (Gazişehir)