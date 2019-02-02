Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında Mert Nobre’nin yaptığı kafa vuruşu Eskişehirsporlu oyuncular tarafından son anda çizgiden çıkartıldı

17. dakikada Nadir Çiftçi’nin ortasında topla buluşan Bekir Yılmaz’ın şutu kaleci tarafından son anda çıkartıldı.

31. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ çaprazdan kestiği ortada kafayla topu kaleye gönderen Stancu’nun şutu az farkla auta gitti.

34. dakikada Ferhat Kiraz’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Özcan son anda topa dokunamadı ve top Gençlerbirliği savunmasının müdahalesi ile kornere gitti.

37. dakikada Ferhat Kiraz’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kafayla kaleye gönderen Erdal Akdari, Eskişehirspor’u 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada yapılan ortada Bogdan Stancu’nun kafayla aşırttığı top kale çizgisini geçti ve Gençlerbirliği durumu 1-1’e getirdi.

64. dakikada kontra atağa çıkan Eskişehirspor’da Kamal Issah’ın verdiği pasta topla buluşan Mehmet Feyzi Yıldırım’ın şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale etti.

68. dakikada Sissokko’nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafayla topu kaleye gönderen Milinkovic’in şutunu kaleci Hakan Arıkan çıkardı.

72.dakikada Milinkovic’in sol kanattan çalımlayarak getirdiği topu Sissokko’ya verdi. Sissokko net bir tek vuruşla Eskişehirspor’u tekrar öne geçirdi.

80. dakikada kontra atağa çıkan Eskişehirspor’da topla buluşan İbrahim Sissokko sağ çizgiden içeri girerek şutunu çıkardı ve durumu 3-1’e getirdi.

84. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Barış Başdaş maçı 3-2’ye taşıyan golü attı.



KÜNYE

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, İbrahim Sisokko xxx, Kamal Issah xx (dk. 66 Kıvanç Karakaş xx ), Erdal Akdari xxx, Mehmet Feyzi Yıldırım xxx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner xx (dk.77 Emre Güral xx ), Ferhat Kiraz xx, Fıratcan Üzüm xx (dk.63 Marko Milinkovic xxx )

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Emre Güral, Marko Milinkovic, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Kıvanç Karakaş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Yasin Pehlivan xx, Nadir Çiftçi xx (dk. 80 Barış Başdaş x), Stephane Sessegnion xx (dk. 62 Cosmin Gabriel Matei xx ), Mert Nobre x (dk. 22 Bogdan Stancu xx), Luccas Clarado Dos Santos xx, Kari Arnason xx, Deniz Yılmaz xx, Alper Uludağxx , Bekir Yılmaz xxx

Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Emrullah Şalk, Sorin Bogdan Stancu, Cosmin Gabriel Matei, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Erdal Akdari (dk.37), İbrahim Sissokko (dk.72, dk.80) (Eskişehirspor) - Bogdan Stancu (dk.39)

Sarı Kartlar: Lucas Claro Dos Santos (dk. 28) Bekir Yılmaz (dk.40), Ahmet Oğuz (dk.53) Cosmin Gabriel Matei (dk. 85) Yasin Pehlivan (dk. 90) (Gençlerbirliği) - Ferhat Kiraz (dk.76) (Eskişehirspor)