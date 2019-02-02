Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, rakip ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirtti. Karaman, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "3 puan ligde bulunduğumuz konumu koruma ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme adına önemliydi. Kazanmak ve 3 puanı almak güzel. Bunun yanında Novak’ın, ayak parmağında bir kırık söz konusu, Uğurcan Çakır’ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Böyle maçlarda ikinci golü bulamazsanız, stres hiç bir zaman yakanızdan düşmüyor. Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu" ifadelerini kullandı.