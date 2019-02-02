Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, rakip ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirtti. Karaman, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "3 puan ligde bulunduğumuz konumu koruma ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme adına önemliydi. Kazanmak ve 3 puanı almak güzel. Bunun yanında Novak’ın, ayak parmağında bir kırık söz konusu, Uğurcan Çakır’ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Böyle maçlarda ikinci golü bulamazsanız, stres hiç bir zaman yakanızdan düşmüyor. Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman: "Zor bir müsabaka oynadık"
02.02.2019 - 19:45 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi.
Etiketler : Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman,
601969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601969.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
19
9
5
5
31
21
10
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
19
9
2
8
37
31
6
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Alanyaspor
19
7
3
9
17
22
-5
24
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
11
17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
5
Ümraniye
19
10
4
5
24
18
6
34
6
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
7
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
8
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
24
-2
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
19
0
2
17
7
56
-49
-1