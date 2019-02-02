Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Bizim adımıza 90 dakikada olumlu olarak çok az şey vardı. Öyle oyun çıktığı zaman sonuçta paralellik gösterir. İkinci yarının başından itibaren kupa hariç kötü bir lig serisi yaşıyoruz. İyi şeyleri yapan bu takımdı. Buradan dönüşü en kısa süre yapacağız. Var olan kredimizi tüketiyoruz. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna çare bulacağız. Belki oyun şeklimizi değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için bu çalışmaları yapmaya mecburuz. Eski formumuzu yakalamak istiyoruz” diye konuştu.



“ÖN TARAFTA OYNAYAN İKİ ARKADAŞIMIZ AYRILDI, BUNUN SIKINTISI ÇEKİYORUZ”

Ligde şampiyonluk yarışında çok geriye düştüklerini belirten Denizli, “Hedef olarak Avrupa’yı koyduk. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda da keyif veren futbol oynuyorduk. Bugün onu görmedik. Takımın kendi içinde alışkanlıkları vardı. Ön tarafta oynayan iki arkadaşımız ayrıldı. Bunun sıkıntısı çekiyoruz. Bu tabloyu kendi içimizde değiştireceğiz. Çıkış arayışımız yukarısı için” şeklinde konuştu.