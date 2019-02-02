Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.