İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.
Barcelona Messi ile 1 puanı kurtardı
02.02.2019 - 23:46 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
La Liga'da oynanan maçta Valencia karşısında 2-0 geriye düşen Barcelona, Messi'nin golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Etiketler : Barcelona,Messi,
601997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601997.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
4
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
5
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
6
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
24
-2
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
19
38
-19
20
16
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
20
0
2
18
7
62
-55
-1