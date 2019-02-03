Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. “Biz hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık” diyen Koç “Fenerbahçe’yi güvenli yarınlara taşımak için göreve geldik. Ligin ilk yarısında alınan sonuçların bize yakışmadığını ben de söylüyorum. Kim ne derse desin biz iyi takımız. Ara transferde beş yeni transfer yaptık. Sadece santrfor alamadık. Onu da önümüzdeki yaz alırız. Önümüzdeki dönem muhtemel yabancı kotasına gelecek sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara yöneldik. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Ersun Hoca ile birlikte en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Tribünlerimiz dolu ancak taraftarımızın kendi oyuncusuna küfretmesini kabullenemiyorum” dedi.

BİZİ İYİ TANIYACAKLAR

Göreve geldikleri günden bu yana herkese sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını söyleyen Koç “Ancak son dönemlerde bazı gelişmeler var ki, çok farklı davranmaya mecbur bırakıyorlar. Her tökezlenmemizi, olağanüstü kötü gidişatı fırsat bilerek saldırılar gerçekleştiren, bazı medya bağlantıları olan insanların tek bir amacı var; Fenerbahçe yönetimini yeniden yapılandırmak ve beni ve arkadaşlarımı bezdirmek. Kimler ne planlar yaparsa yapsın camiamız arkamızda olduğu sürece bu yoldan dönmeyeceğiz. Bizim yolumuz çok uzun biz buraya 3-5 gün için gelmedik. Artık eskisi kadar iyi niyetli davranmayacağız. Biz daha çok yeniyiz. Bizi henüz tanımıyorlar ama tanıyacaklar” dedi.

KOÇ’TAN İNCİLER

∂ “Karanlık fikirleriyle bizi korkutmaya çalışanlar kendileri korkmalıdır. Zira Fener, karanlığı aydınlatmak için vardır.”

∂ “Taraftar grubunun ziyareti polemik haline gelmiş. Bu ziyaret ne ilk ne de sondur. Hesap sorma, hesap verme söz konusu değildir.”

∂ “Sivas ve Rize Fenerbahçe’nin Anadolu’daki kalesidir. Bu nedenle Aatıf’ı çok teklif olmasına rağmen Ç. Rizespor’a kiraladık.”

∂ “FFP için bizim mayıs sonuna kadar 60 milyon avro kâr yapmamız lazım ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim, tabii bu mümkün değil”

BEŞİKTAŞ KAL DEDİ, KALMADIM

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş’a salvolarda bulundu. Fenerbahçe armasını öptükten sonra “Beşiktaş armasını hiç öpmedim” diyerek polemiğe sebep olan genç oyuncu “Son güne kadar Fenerbahçe’yi bekledim. Yurt dışından da teklifler vardı ama reddettim. Ya Fenerbahçe forması giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Beşiktaş da dönmem konusunda teklif yaptı ancak dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Beni ikinci takımla dahi idmana çıkarmadılar. 3,5 ay tek başıma idman yaptım. Artık yeni bir sayfa açtım. Fenerbahçe’de daha iyi olacağım herkes daha iyi bir Tolgay izleyecek” dedi.