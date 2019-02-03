NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Jazz'ı 125-98 mağlup ettiği karşılaşmada 43 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma, 4 blokluk performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 26. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.
GERALD GREEN 25 SAYI ATTI
Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25, Kenneth Faried ve Austin Rivers 16'şar sayı kaydetti.
Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist, Rudy Gobert'in 10 sayı, 13 ribauntluk performansları, Jazz'ın 24. mağlubiyetini engelleyemedi.