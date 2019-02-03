Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi oldu. 7. dakikada Opseth'le gole yaklaşan Erzurum, kaleci Gökhan'ı geçemedi. 42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı. İlk yarı da golsüz sona erdi.

İkinci yarıda etkisini arttıran konuk taraf Rize oldu. 76. dakikada sahneye çıkan Boldrin maçın tek, takımına ise 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Kalan dakikalar başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan tarafar Çaykur Rizespor oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Scuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Opseth, kale çizgisine inerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Umar'ın şutuyla top, kale direğinin yanından auta çıktı.

34. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı.

76. dakikada Fernando Boldrin'in golüyle Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 öne geçti.



İŞTE İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Sehic-Egemen-Leo-Taylan-Tolga-İbrahim-Eduok-Pierre-Rashad-Opseth-Scuk

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-Petrucci-Awaziem-Saadane-Meljnak-Boldrin-Abarhoun-Umar-Aatıf-Vedat-Moroziuk