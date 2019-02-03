Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen Güreş Şampiyonası bugün sona ererken, Türkiye 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Milliler, topladığı 205 puanla takım halinde turnuvanın şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da takip ettiği ve 11 ülkeden yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı turnuvada bugün 60, 67, 77, 87, 130 kiloda repesaj ile final maçları yapıldı. 77 kiloda Fatih Cengiz Altın, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş ve 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalya kazanırken, 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Mustafa Şahin, 77 kiloda Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar, 130 kiloda Burak Çakırca bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlılar, turnuvada takım halinde topladığı 205 puanla şampiyon olurken, İran 149 puanla ikinci, Gürcistan 117 puanla üçüncü sırada yer aldı.

"GÜZEL TURNUVA OLDU"

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası'nı son derece başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "11 ülkeden yaklaşık 200 sporcu 3 gün boyunca çok güzel müsabakalar ortaya koydular. Hem organizasyon olarak hem de alınan sonuçlar açısından başarılı olduk. Bu turnuva milli takımımızın oluşması açısından da önemliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıp ardından da Olimpiyat kotalarının verileceği Dünya şampiyonasında bu kotaları almak. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Ben bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.