Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kalesinde 6 gol gören Antalyaspor, maçtan 6-2 mağlup ayrıldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 6-2 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2’yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi. Ama her zaman için şunu söylüyorum. Her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız” dedi.

Yeni transferleri neden oynatmadıkları yönündeki bir soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi:

“Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego’da sakattı, yeni geçti. Ama tekrar nükseder ve tam da hazır olmadığı için onu da oynatmadık.”