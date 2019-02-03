Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa'nın açıklamaları şöyle; "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum."
Kagawa: 'Rüya gibi bir başlangıç oldu'
03.02.2019 - 22:50 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa, "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Beşiktaş,Shinji Kagawa,
602211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/602211.aspx
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A.
P.
1
Başakşehir
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12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
4
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
5
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
10
Alanyaspor
20
7
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9
18
23
-5
25
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
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Akhisar Bld.Spor
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5
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32
-12
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19. Hafta Maçları
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Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
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Göztepe 0 - 1 Galatasaray
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Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
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9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
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-2
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Altay
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İstanbulspor
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9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
19
38
-19
20
16
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
20
0
2
18
7
62
-55
-1