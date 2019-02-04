Portekiz Premier Lig'in 20'nci hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Benfica'yı konuk etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Seferovic, 36'ncı dakikada Felix, 47'nci dakikada Dias ve 73'üncü dakikada penaltıdan Pizzi kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 43'üncü dakikada Fernandes ve 89'uncu dakikada penaltıdan Bas Dost attı.
Portekiz Premier Lig'de üst üste 5'inci galibiyetine ulaşan Benfica, puanını 47'ye çıkararak 2'nci sıradaki yerini korudu.
Galatasaray'ın rakibi Benfica ligde fırtına gibi esiyor
04.02.2019 - 01:33 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 20'nci hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Benfica'yı konuk etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Seferovic, 36'ncı dakikada Felix, 47'nci dakikada Dias ve 73'üncü dakikada penaltıdan Pizzi kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 43'üncü dakikada Fernandes ve 89'uncu dakikada penaltıdan Bas Dost attı.
Etiketler : benfica,benfica galatasaray,
602228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/602228.aspx
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2
Galatasaray
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38
22
16
36
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Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
4
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
5
Konyaspor
19
8
7
4
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21
6
31
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
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30
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
10
Alanyaspor
20
7
4
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23
-5
25
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Fenerbahçe
20
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8
7
22
27
-5
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13
Göztepe
20
7
1
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20
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22
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Kayserispor
20
5
7
8
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22
15
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
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25
-7
17
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Akhisar Bld.Spor
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10
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17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
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Göztepe 0 - 1 Galatasaray
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Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
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Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
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Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
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19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
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24
1
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Altay
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İstanbulspor
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9
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27
-3
21
14
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
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20
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
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17
17
Elazığspor
20
4
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11
22
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-11
17
18
Karabükspor
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2
18
7
62
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-1