Real Madrid'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı. Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), Atletico Madrid (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu. 22. haftada Barcelona-Valencia: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid:1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0'lık skorlarla bitti. Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.
Real Madrid, Alaves'i rahat geçti
04.02.2019 - 01:45 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 01:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.
Etiketler : real madrid,alaves,
602230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/602230.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
4
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
5
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
19
38
-19
20
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
20
0
2
18
7
62
-55
-1