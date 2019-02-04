Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Yeşil Beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile bir açıklama yapılmadı.