Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper olarak Luyindama ve Semih Kaya'yı katan Galatasaray, tecrübeli oyuncu Maicon'u gözden çıkarmıştı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım Brezilyalı futbolcunun 1 milyon 700 bin euro karşılığında Al Nassr'a kiralandığını duyurdu.

KAP bildirimi şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.