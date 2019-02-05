Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.