Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Kulübü'ndan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor’umuz, Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak’a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.