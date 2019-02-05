Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Ayrılırken aklında Beşiktaş'a dönmek var mıydı?" sorusuna Burak Yılmaz, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok takımda oynadım ama hep Beşiktaş maçlarını izledim. Bunu en yakınlarım bilir. Elendiğimiz Lyon maçını Çin'de sabah 05:00'te kalktım ve izledim. Ben dört takımda oynadım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran konu, bütün camialar Beşiktaşlı olduğumu bilirlerdi. Kalbimde ve aklımda Beşiktaş'a dönmek vardı." cevabını verdi.

"MAKSATLI GELEN 30 KİŞİ VARDI TRİBÜNDE"

Burak Yılmaz'a gelen "Tepkiler var, bunlar olumlu desteğe dönecek mi?" sorusu üzerine başkan Fikret Orman araya girdi ve "Bu soruda Burak'ı konuşturmam. Burası Beşiktaş Kulübü. Maçları da bu süreçlerde çok inceletiyorum. Örnek olarak Akhisarspor maçı. Tribünde 1,500 kişi vardı. maksatlı gelen 30 kişi işi değiştirmeye kalktı. O işler artık geride kaldı. Antalya'da inanılmaz destek vardı. Beşiktaş'ta o işlerin gündemi kalmadı." açıklamasını yaptı.

"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"

Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Burak karakter itibariyle Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Sezon sonunda bunu değerlendireceğiz. Burak'ın Beşiktaş'ta kaptan olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ise "Beşiktaş'ta başladım, Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum. İnşallah Allah bana bunu nasip eder. Dolu dolu başarılarla inşallah kariyerimi burada bitireceğim." dedi.

"MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Burak Yılmaz imza töreninde "Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı giydiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bana inanları mahcup etmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ'IN ŞAMPİYONLUK YANITI

11 puan farkı ve şampiyonluk sorusu üzerine Burak Yılmaz: "3 puanlık sistemde 11 puan çok büyük bir fark değil. İşler tersine döndü mü bir anda nerede olduğunuza şaşırırsınız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erzurumspor maçında gereksiz bir kayıp yaşadık" dedi.