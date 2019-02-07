Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’e fırtına gibi bir giriş yapan ve çıktığı ilk maçta 3 dakikada 2 gol atarak sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük yankı uyandıran Shinji Kagawa, Beşiktaş’ın hücum yapısını değiştirecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, oyunu Japon yıldız üzerinden kurmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır Ricardo Quaresma’nın önderliğinde rakip kalede gol arayan siyah-beyazlılar artık Kagawa’nın hünerlerinden faydalanacak. Q7 ile ipler kopana kadar sürekli orta yapan Kartal, yeni dönemde paslaşarak sonuca giden bir takım özelliğine kavuşacak. Son basın toplantısında Burak Yılmaz da yaptığı açıklamada, orta alandan yapılan paslaşmalarla daha etkili olduğunu belirtip Kagawa’yı da sayarak takımda pas oyununa yatkın çok sayıda isim olduğunu ifade etmişti.

İKİSİNİ DE DENEYECEK

Şenol Güneş ise hem 10 numara bölgesinde, hem de sol kanatta oynayabilen Kagawa’ya en uygun görevi verebilmek için deneme yanılma metodunu seçecek. Japon yıldız ortaya geçerse Ljajic sola kayacak. Boşnak asıllı yıldızın son maçlarda artan performansını sekteye uğratmak istemeyen Güneş’in, iki futbolcunun maç içinde zaman zaman bölgelerini değiştirerek oyununun gidişatını gözlemlemek istediği öğrenildi. İlk etapta Babel’in eksikliğini kapatmayı düşünen Şenol Hoca, kanatta daha verimli olan ismi sola çekecek. Son sezonlarda Quaresma ile hücumu sağ kanattan şekillendiren başarılı teknik adamın, hangi alanda daha üretken olursa olsun, oyunu yine de Kagawa üzerinden kurmakta kararlı olduğu öğrenildi.

YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Antalyaspor maçında ayağının tozuyla iki gol atıp taraftarların yeni sevgilisi olan Shinji Kagawa, idmanlardaki hırsı ve pozitif yapısıyla hem takım arkadaşlarının, hem de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Japon yıldıza Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçında ilk on birde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞME GELİYOR

Takımdan ayrılıp Japonya’ya gideceği iddia edilen Adriano’ya yeni sözleşme geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in direktifi doğrultusunda Brezilyalı sol bek ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Adriano ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yapılması bekleniyor.

YÖNETİM TAKİBE ALDI

Alanyaspor forması giyen Efecan Kara, şimdiden Beşiktaş’ın sezon sonu transfer listesine girdi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan başarılı orta saha oyuncusunun takibe alındığı öğrenildi. Ligde bir golü ve altı asisti bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor’la altıncı sezonunu yaşıyor.