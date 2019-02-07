Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler 18 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Pana ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

21. randevu

Fenerbahçe ile Panathinaikos bugüne kadar Euroleague'de 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler parkeden 10 kez galip ayrılırken, Yunan temsilcisi de 10 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 81-69'luk skorla galip ayrılmıştı.

Pana'ya evinde 7 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Panathinaikos ile evinde oynadığı müsabakalarda rakibine büyük üstünlük sağladı. Pana ile sahasında bugüne kadar 9 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, sadece 2 kez yenildi. Yunan ekibine içeride ilk iki maçını kaybeden Fener, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Pana'da ise Nick Calathes 11.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Takımlarda son durum

Bu önemli mücadelede öncesinde iki takımda da önemli eksiklikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Jan Vesely ve Tyler Ennis, sakatlıklarından dolayı Yunan ekibine karşı takımda yer alamayacak. Panathinaikos'da ise Keith Langford ve Nikos Pappas’ın sakatlıkları bulunuyor.