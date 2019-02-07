Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.02.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası D3, D4, D5, D6, Maraton E7, E8, F1, F2, Kapalı B Tribün C1 ile Güney Kale Arkası G8, G10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Büyükşehir Bld. Erzurumspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor idarecisi Hüseyin Üneş hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Çaykur Rizespor’un, 03.02.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün C5, C6, C7, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe sporcusu Cameron Zishan Rana Jerome'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına,

Akhisarspor Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Medıpol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Maraton E, F, J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile

cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 04.02.2019 tarihinde oynanan Bursaspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 02.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü sporcusu Abdoulaye Sadio Diallo'nun, 03.02.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 Resmi Müsabakadan Men ve 6 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Afjet Afyonspor Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor - Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Maraton C nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."