Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Gaziantepspor Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir."