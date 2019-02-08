Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü
08.02.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Brezilya,futbol kulübünde yangın,
603229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603229.aspx
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P.
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Başakşehir
20
13
5
2
31
10
21
44
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
20
9
6
5
38
26
12
33
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
20
8
4
8
21
29
-8
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Bursaspor
20
4
12
4
19
19
0
24
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Çaykur Rizespor
20
4
9
7
24
29
-5
21
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
20
3
8
9
18
26
-8
17
18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
-15
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Altay
20
5
7
8
26
23
3
22
13
İstanbulspor
20
4
10
6
25
28
-3
22
14
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
19
38
-19
20
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
20
0
2
18
7
62
-55
-1