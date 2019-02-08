Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.