Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.