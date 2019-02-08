Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.



"Faul bile verilmedi"

"Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı. Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum. Şu an da bunu yapmak istiyorum ve birçok pozisyonu tartışmak, hakeme bağlamak, rakibe bağlamak, benim prensibim değil. Bunlardan uzak durdum ama lütfen Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mıydı? Bir bakın, merak ediyorum."