Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, tesislerde çıkan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği yangının, kulüp tarihindeki en büyük trajedi olduğunu söyledi.

BREZİLYA'DA FUTBOL KLÜBÜNDE YANGIN:10 ÖLÜ

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Başkan Landim, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, "Çok üzgünüz. 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Landim, yangının çıkış nedeninin ortaya çıkması için yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo'nun Rio de Janeiro kentindeki tesisinde çıkan yangında hayatına kaybeden 10 kişiden, sadece kulübe kayıtlı olduğu için 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio'nun kimliğinin tespit edilebildiği öne sürüldü.

Yangında yaralananlardan bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.