Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, disiplin kurulu tarafından aldığı cezadan çok, maçları stadyumda izleyememesinden dolayı şikâyetçi. Karşılaşma günlerinde takımın yanında olamayan sarı-kırmızılı takımın başkanının bu konuda âdeta içi yanıyor. Zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz “Bu cezayı ilk aldığımda locamda maç izleyeceğim diye sevindim. Ama arkadaşlarım uyardılar ve yönetmeliği gösterdiler. Komple stat yasağı mevzubahis. Çok yanlış bir uygulama. Bunu Federasyon’a ilettim. Maçları evde izlemek çok zor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Cengiz her zamanki mizah anlayışını yine ortaya koyarak “En kötüsü de hanımla izlemek” dedi.

HER ŞEY PARA DEĞİL

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü ile Doğa Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Cengiz, basketbolda kendi kendine yetme durumu olduğunu vurgulayarak “Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5,4 milyon avroydu. Bugün ise maliyet 2,5 milyon avro. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Galatasaray’ın şampiyon olmadığı hiçbir yer bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Yarışı sürdürmeniz için harcama da yapmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ASLAN ÇİFT FORVETLE

Galatasaray’da yeni transfer Diagne’nin cezasını tamamlamasıyla, Senegalli golcü Trabzonspor maçı öncesi Cimbom’un en büyük kozu. Sarı-kırmızılılarda, bir başka yeni transfer Mitroglou da takıma alışma sürecini tamamladı. Teknik ekibin, zorlu mücadelede öncesi planlarından biri de iki golcüyü de doğrudan sahaya sürmek. Galatasaray’da Fernando’nun da cezası bulunurken merkez orta sahada Belhanda ile Ndiaye’yi kullanıp ileride Diagne ile Mitroglou’ya görev verilmesi gündemde. Fatih Terim dünkü idmanda Diagne ile görüşüp “Hazır ol” direktifi verdi.

GALATASARAY'A YENİ SPONSOR

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımına isim sponsorluğu için Doğa Sigorta ile anlaşma imzaladı. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp başkan yardımcısı Yusuf Günay, basketboldan sorumlu yönetici Ömer Cansever, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nabi Kırmızı katıldı.