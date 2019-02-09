Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit’le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’de başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını 10 Şubat Pazar günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.