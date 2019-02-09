Oynanan oyunu beğendiğini ve gelecekle ilgili daha umutlu olduğunu dile getiren Korkmaz, “Güzel bir maç oldu. İki takım oyuncularını da Okan hocayı da kutluyorum. Gerçekten Rizespor takımına kendi elinin değdiğini görüyorsunuz, hem transferlerle hem oyun olarak. Biz iyi oynadık. Genelde maç gitti geldi ama çoğunlukta topun hakimiydik, top bizde kaldı. Gol pozisyonları da ürettik. Yeni transferlerin bu takıma ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Geçen hafta Beşiktaş maçında sonuç olarak değil ama oyun olarak memnundum. Bunu devam ettirdik. Böyle devam ettiği sürece gelecekle ilgili daha da umutluyum” ifadelerini kullandı.
Korkmaz: 'Gelecekle ilgili daha umutluyum'
09.02.2019 - 19:04 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oynanan oyundan mutlu olduğunu dile getirdi.
Etiketler : Korkmaz,
603529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603529.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
5
2
31
10
21
44
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
20
9
6
5
38
26
12
33
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
20
8
4
8
21
29
-8
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
12
Bursaspor
20
4
12
4
19
19
0
24
13
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
14
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
15
Çaykur Rizespor
20
4
9
7
24
29
-5
21
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
20
3
8
9
18
26
-8
17
18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
-15
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
13
Altay
20
5
7
8
26
23
3
22
14
İstanbulspor
20
4
10
6
25
28
-3
22
15
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1