Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde oynadığı güzel oyunu skora yansıtamayan yeşil-beyazlı kulüpte tehlike çanları çalmaya başladı. Dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, alt sıralardan kurtulamıyor. Şu anda 24 puanla 12. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor. Son iki sezondur yaşadığı düşme korkusunu yaşamak istemeyen Bursaspor ayrıca ligin en az gol atan takımlarından biri konumunda bulunuyor.

7 MAÇTIR KAZANMIYOR

Ayrıca yeşil-beyazlılar ligde 7 maçtır galibiyete hasret. Ligde en son 14. hafta maçında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden timsah, ardından çıktığı 7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bursaspor, önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile çok kritik maça çıkacak. Bursaspor, bu maçı kazanarak biraz olsun nefes almak ve kötü gidişata son vermek isteyecek.