Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından onurlandırıldı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz , Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.
Mete ve Yasemin, dünyada yılın sporcusu seçildi
10.02.2019 - 13:49 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Okçuluk Federasyonu,Mete Gazoz,Yasemin Ecem Anagöz,
603664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603664.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
21
10
6
5
40
26
14
36
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
9
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
12
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
13
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
14
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
30
-5
22
15
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
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Akhisar Bld.Spor
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11
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20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
3
Gençlerbirliği
21
13
2
6
33
20
13
41
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Eskişehirspor
21
6
5
10
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Altay
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5
7
8
26
23
3
22
14
İstanbulspor
20
4
10
6
25
28
-3
22
15
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1