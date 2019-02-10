Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gözlerinden öpüyorum. Takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde oynadılar” diye konuştu.

1915 yılında Trabzon Lisesi’nin bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdiğini ve o lisenin 2 sene mezun vermediğini hatırlatan Başka Ağaoğlu, “Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik. Şartlar ne olursa olsun bu takımla gurur duyuyoruz. Bu takım mücadelesini vermeye devam edecektir. Neticede bu bir futbol müsabakası, yenilebilirsiniz, yenebilirsiniz ama yenileceksek bırakın oynayarak yenilelim. Dış müdahalelere ve bu çocuklara bundan 105 sene önce Çanakkale'de katlettikleri gibi katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Değişen bir şey yok. O gün emperyalist düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım ya da İstiklal Marşı'nı okuyan 17-18 yaşında, yarısından fazlası Trabzon'da lisede öğrenci olan bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım” diye konuştu.

Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Ahmet Ağaoğlu, “Bu spor müsabakası, her türlü sonuç çıkar ama müsaade edin oyunun neticesi oynanarak tecelli etsin. Buna bir şekilde müdahil olursanız bu çocukların hakkı, vebali hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağırdır” dedi.

“17 yaşındaki kalecim hatalı gol yiyorsa bırakın hatalı gol yesin”

Bundan sonraki süreçte de bu şekilde çıkıp oynayacaklarını söyleyen Ağaoğlu, “Hiçbir şey yapmayacağız. Sergilenen oyun bütün ülkenin önünde sergileniyor. Bu başımıza gelen ilk vaka değil. Çocuklar mücadelelerini sahada verdi. Benim 17 yaşındaki kalecim hatalı gol yiyorsa bırakın hatalı gol yesin. Trabzonspor olarak kendi mücadelemizi kendimiz veriyoruz. Aradan 105 sene geçti mücadelenin ruhu değişmedi. Düşman şekil değiştirdi. İster istemez insanın ağırına gidiyor. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Bu gençlerin öğrenebilecekleri bir şey varsa bırakın mücadelelerini göstererek öğrensinler. O düdük çalacaksa ortaya adaletli olarak çalsın” şeklinde konuştu.

“Allah bize haram tek puan, tek gol, tek faul nasip etmesin”

Kendi lehlerine ayrımcılık istemediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Allah bize haram tek puan, tek gol, tek faul nasip etmesin. Biz bu Trabzonspor ruhu yakalamış gençlerle ligin sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan ders çıkarması gerekenler var. Bunlara bakıp utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? Sahaya çıkarken esame listesini eline aldığı zaman oyuncuların doğum tarihlerine baksınlar. Biz bu çocukları sürekli çalıştırıyoruz, motive ediyoruz. Kolay yetişmiyorlar. Getirdiğimiz noktada bu şekilde bir durumla karşılaştıkları zaman bizler yönetici olarak çocukların yüzüne bakamıyoruz. Yönetici olarak çocukların gözünde bunların hakkını koruyamayan insanlar olarak algılanıyoruz. Bu ağırımıza gidiyor. Söylediğiniz zaman ceza yiyorsunuz. Bu sportmenlik dışı bir konuşma değil. Biz bu çocukların oynayabilecekleri ortamın sağlanmasını istiyoruz. Hakkımız neyse o çalınsın ama hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı” ifadelerini kullandı.

“O düdük asılmasın, adaletli çalsın”

Hakem Ümit Öztürk’ün düdüğünü asmasını istemediklerini açıklayan bordo-mavililerin başkanı, “O düdük asılmasın, adaletli çalsın. Ben bunu istiyorum. Bu bir kulüp başkanına yakışıyor mu? O düdük adaletli çalsın, bayrak adaletli kalksın ki ben çocukları gönül rahatlığıyla sahaya sürebileyim. Uzun yıllar sonra ilk defa mağlubiyetlere rağmen taraftarlar takıma sahip çıkıyor. Biz sadece adalet istiyoruz. Türk futbolunun filizi olan bu gençlerin bu şekilde budanmasına karşıyız. Kimse ile görüşmeye niyetim yok” diye konuştu.

“VAR var mı yok mu, neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim”

VAR’ın mükemmel bir sitem olduğunu vurgulayan Başkan Ağaoğlu, “Neticede teknoloji, her şey gözüküyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız, topa hamle yapmasını engelliyorsanız teknoloji bunu gösteriyor. Bunun kararını verecek olan neticede yine bir insan, yine bir hakem. VAR var mı yok mu, neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim. Biz Galatasaray'a daha farklı da yenilebilirdik bırakın mücadelemizi yaparak yenilelim. Neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek, VAR mı düzeltecek? Başka bir yöntem mi var bilmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.