Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da yeni transfer Mbaye Diagne ilk sahaya çıktı. Mücadele 11’de başlayan Diagne 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın ardından başarılı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftar maç boyunca ve sonrasında Diagne için tezahüratlarda bulundu.