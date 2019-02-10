Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Mekur Spielarena'da Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 34. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sezon başında Hannover 96 takımından kırmızı-beyazlı ekibe transfer edilen Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk golüne imza attı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Fortuna Düsseldorf, 49. dakikada Oliver Fink ve 85. dakikada Benito Raman ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Stuttgart'ta maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, 67. dakikada sarı kart gördü.

Ev sahibi takımda milli futbolculardan Kenan Karaman, 82 dakika oyunda kaldı. Kaan Ayhan, 90 dakika mücadele ettiği mücadelenin son anlarında sarı kartla cezalandırıldı. Düsseldorf ekibi, bu galibiyetle 25 puanla 12. sıraya yükseldi. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı. Günün diğer maçında Werder Bremen, sahasında Augsburg'u 4-0 mağlup etti.