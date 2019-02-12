Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Kayserispor mücadelesinde sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu geçmeyen ağrıları neticesinde MR'ı çekilen Mehmet Ekici'de kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edildiği kaydedilirken, milli oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.