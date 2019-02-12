Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdiği öğrenildi. 