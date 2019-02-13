Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

TFF’nin Mircea Lucescu ile yolları ayırmasının ardından A Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğü için gözler Şenol Güneş’e çevrilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş’taki görevinden istifa edeceği ve millî takımın başına geçeceği düşünülüyordu. Bursaspor maçı sonrasında Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, iki takımı çalıştırma fikrine sıcak bakmadığını bir kere daha açıkça ifade etmişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu’nun yerine geçme teklifiyle başarılı hocanın kapısını çaldı.

ORMAN'LA GÖRÜŞTÜM

Ancak Şenol Güneş bu konudaki tavrını bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Beşiktaş ile sözleşmesinin devam ettiğini belirten Güneş “Ben sadece lige konsantre olmak istiyorum. İki takım çalıştırma fikrine de sıcak bakmıyorum. Ben sözümün eriyim. Ancak sezon sonunda sözleşmem bitince teklifi düşünürüm” cevabını verdi. Başkan Fikret Orman ile de görüşen Güneş “Önümüzde zorlu maçlar var. Bu aşamada takımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Bu yüzden millî takım için gelen teklifi beklemeye aldım” ifadelerini kullandı.

ÜÇ HAFTADIR KULÜBEDE

En son Akhisarspor maçında son 10 dakika oyuna giren ve son üç karşılaşmada yedekte bekleyen Oğuzhan Özyakup formasına hasret kaldı. Beşiktaş’ta 10 numaranın sahibi olan 26 yaşındaki yıldızın, takımın pas oyunu ağırlıklı futboluna uygun olması sebebiyle forma beklediği öğrenildi.