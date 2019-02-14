Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Tottenham, sahasında Borussia Dortmund’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarı coştu. İngiliz ekibi 47. dakikada Heung-Min Son'un golüyle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Jan Vertonghen farkı 2’ye çıkarırken, 86. dakikada Llorente fileleri havalandırarak skoru belirledi. (3-0)

Bu sonuçla Tottenham, bir üst tur için büyük avantaj yakaladı.