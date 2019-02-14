Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar ( İkinci yarı)



55'Galatasaray çok önemli bir dakikada beraberlik golünü buldu.

54'GOL Sol kanattan Nagatomo'nun ortasında arka direkte çok iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Felix’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

19. dakikada sağ taraftan Linnes’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyekuru’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.

26. dakikada hakem Manzano ceza sahası içerisinde Marcao’nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıya hükmetti.

27. dakikada Salvio’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlara gitti. 0-1

35. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernando’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vlachodimos’ta kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano xx, Roberto Alonso xx, Diego Barbero Sevilla xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Belhanda xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Benfica: Vlachodimos xx, Corchia xx, Ruben Dias xx, Ferreira xx, Yuri Ribeiro xx, Salvio xx, Gedson xx, Florentino xx, Cervi xx, Felix xx, Seferovic xx

Yedekler: Svilar, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, Andre Almeida, Filipe

Teknik Direktör: Bruno Lage

Gol: Salvio (dk. 27 pen.) (Benfica)

Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Gedson (Benfica)





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine Fernando'ya şans verdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı karşılaşmada son lig maçına göre 1 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Donk'un yerine Fernando'ya göre verdi. Sarı-kırmızılılar, Muslera, Martin Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne 11 ile galibiyet arayacak.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ryan Donk ve Yunus Akgün bulunuyor.