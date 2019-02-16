Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig'de ikinci yarının en iyi takımı olan Beşiktaş galibiyet serisine Malatya'da devam etti. Siyah-beyazlılar, ligin iç sahada en başarılı takımlarından biri olan Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla ligde bu sezon ilk defa üç maç üst üste kazanmış oldu. Beşiktaş ilk yarıda Burak Yılmaz ve Ljajic ile gole çok yaklaştı. Dorukhan'ın kafa şutu ise direğe takıldı. İlk yarıda oyununun üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Maça donuk başlayan siyah-beyazlılar ilk yarının son 15 dakikasında oyuna ağırlığını koydu. Yeni Malatyaspor'un en etkili ismi olan Adem Büyük'ün de kırmızı kart görmesiyle oyunda üstünlük tamamen Beşiktaş'a geçti. Soyunma odasına 0-0'lık skorla girilirken siyah-beyazlılar ikinci yarıya müthiş bir baskıyla başladı.

KISA SÜRELİ PANİK

Üst üste yakalanan fırsatlar golün habercisiyidi. Caner Erkin'in 49'da kullandığı kornerden gelen topa Atiba Hutchinson dokundu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kagawa 62'de oyuna girince 10 numara bölgesine, Ljajic ise sol kanada geçti. Yeni Malatyaspor'un 65'te Ömer Şişmanoğlu'nun ile bulduğu golden sonra siyah-beyazlılarda kısa süreli panik yaşandı. Şenol Güneş hemen Lens'i çıkarıp oyuna Quaresma'yı aldı. Caner Erkin'in 70'te gönderdiği prtaya dokunan Ljajic, Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. Kalan sürede Yeni Malatyaspor'un çabaları skoru değişirmedi ve heyecan dolu karşılaşmada üç puan Beşiktaş'ın oldu.

ADEM'E KIRMIZI VAR

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Adem Büyük karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart gördü. Adem Büyük, yaptığı faulden sonra Lens'ten özür dilerken hakem Çakır'dan sarı kart gördü. VAR odasından gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır pozisyonu tekrar izlemek üzere monitörün başına geçti ve sarı kart kararını kırmızıya çevirdi. Yeni Malatyaspor taraftarları Çakır'ın kararına büyük tepki gösterdi. Öte yandan maçın ilk yarısında Domagoj Vida, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Ancak hakem Cüneyt Çakır itirazlara rağmen bu pozisyonu VAR’dan izleme gereği duymadı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.

NE YAPTIN LJAJIC

Beşiktaş'a üç puanı getiren golün sahibi Âdem Ljajic ise attığı golle sevindirse de sonrasında gereksiz gördüğü sarı kartla teknik direktör Şenol Güneş'i çıldırttı. Sarı kart sınırında bulunan Boşnak asıllı oyuncu attığı golün ardından sevincini abartıp korner direğini tekmeleyerek kırdı. Bu hareket sonrası Cüneyt Çakır'dan sarı kart gören Ljajic önümüzdeki hafta oynanacak olan kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmüş oldu. Yaptığı hareketin farkına varan Ljajic, saha içinde büyük üzüntü yaşarken maç sonrası Şenol Güneş'ten de azar işitti.