Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi. Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.
Manchester City kupada çeyrek finalde
17.02.2019 - 00:17 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Newport County'yi 4-1 mağlup etti.
Etiketler : Manchester City,çeyrek final,spor,
605170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605170.aspx
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12
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Alanyaspor
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4
10
20
26
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25
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Kayserispor
21
6
7
8
18
27
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25
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Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
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Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
15
Ankaragücü
21
7
2
12
20
35
-15
23
16
Çaykur Rizespor
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4
10
7
25
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Takım
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Denizlispor
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14
4
3
37
19
18
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2
Gençlerbirliği
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14
2
6
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14
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Osmanlıspor
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2
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