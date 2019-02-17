Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi. Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.