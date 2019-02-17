Bursaspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı
17.02.2019 - 00:23 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.
Etiketler : Bursaspor,olağanüstü kongre kararı,
605172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605172.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
21
11
6
4
41
23
18
39
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Trabzonspor
21
9
6
6
37
30
7
33
6
Konyaspor
21
8
9
4
28
22
6
33
7
Sivasspor
21
8
7
6
30
28
2
31
8
Kasımpaşa
21
9
2
10
38
37
1
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Göztepe
21
8
1
12
23
27
-4
25
11
Alanyaspor
21
7
4
10
20
26
-6
25
12
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
13
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
14
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
15
Ankaragücü
21
7
2
12
20
35
-15
23
16
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
30
-5
22
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
21
4
5
12
21
37
-16
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
3
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Hatayspor
22
10
7
5
27
15
12
37
6
Gazişehir Gaziantep
21
10
5
6
38
19
19
35
7
Altınordu
21
9
8
4
29
13
16
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
10
Balıkesirspor
22
8
5
9
23
27
-4
29
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
21
6
7
8
27
27
0
25
13
İstanbulspor
21
5
10
6
27
28
-1
25
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
21
5
7
9
18
25
-7
22
16
Afjet Afyonspor
21
4
6
11
24
35
-11
18
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1