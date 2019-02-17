UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü Lyon ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
17.02.2019 - 12:16 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak.
Etiketler : Cüneyt Çakır,
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