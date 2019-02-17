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Erkekler Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
17.02.2019 - 21:00 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Etiketler : Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası,Anadolu Efes,Fenerbahçe Beko,
605317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605317.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
21
11
6
4
41
23
18
39
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
21
9
6
6
37
30
7
33
7
Sivasspor
21
8
7
6
30
28
2
31
8
Kasımpaşa
21
9
2
10
38
37
1
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
-3
25
11
Göztepe
21
8
1
12
23
27
-4
25
12
Alanyaspor
21
7
4
10
20
26
-6
25
13
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
3
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Hatayspor
22
10
7
5
27
15
12
37
6
Gazişehir Gaziantep
21
10
5
6
38
19
19
35
7
Altınordu
21
9
8
4
29
13
16
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
10
Balıkesirspor
22
8
5
9
23
27
-4
29
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
21
6
7
8
27
27
0
25
13
İstanbulspor
21
5
10
6
27
28
-1
25
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
21
5
7
9
18
25
-7
22
16
Afjet Afyonspor
21
4
6
11
24
35
-11
18
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1