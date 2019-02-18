Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Basketbolda 34. Erkekler Türkiye Kupası’nın sahibi finalde karşılaştığı Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko oldu. Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da çember altında bulduğu sayılarla başlarken, Krunoslav Simon ile etkili olan Anadolu Efes ilk çeyreği 20-16’lık üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda ise sahada rakibine kolay atış imkânı tanımayan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle pota altı savunmasını oldukça etkili yapan Obradovic’in öğrenicileri, Datome’nin iki sayılık basketleriyle de maçın kontrolünü eline aldı ve maçın ilk yarısını 39-34 önde tamamladı. İkinci yarıya da yüzdeli dış şutlarla başlayan Fenerbahçe, skoru tutmayı bildi.

GIGI COŞTU

Son çeyrekte rakibini yakalamak için duş şutlara yönelen Ergin Ataman’ın takımı 9 üç sayılık atış denemesinde sadece 1 isabet bulunca topu ve zamanı oldukça iyi kullanan Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu. Sakatlığı süren Çek oyuncu Vesely’den mahrum bir şekilde mücadele eden Fenerbahçe’de etmesine rağmen Kostas Sloukas ve Gigi Datome’nin harika performanslarıyla sarı-lacivertliler kupayı müzesine taşımayı başardı. İtalyan oyuncu Datome 22 sayı, 7 ribanut ve 4 asistle sahanın en skorer ismi oldu. Sloukas da 19 sayı, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Efes’te ise Fransız uzun Adrien Moerman’ın 18 sayılık performansı Efes’in kupayı kazanması için yeterli olmadı.

OYUNCULARIM ÇOK İYİ

Fenerbahçe Beko’da koç Zeljko Obradovic, “Büyük bir mücadele verdik. Benim oyuncularım çok iyi durumdalar. Son 10 dakikada çok zor bir maçtı ama oyuncularım hücum anlamında da savunma anlamında da maçı kazanacak hamleyi yaptılar” açıklaması yaptı.