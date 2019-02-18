Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.
Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler oldu
18.02.2019 - 13:28 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : VAR,Arda Kardeşler,hakem,futbol,
605439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605439.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
21
11
6
4
41
23
18
39
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
21
9
6
6
37
30
7
33
7
Sivasspor
21
8
7
6
30
28
2
31
8
Kasımpaşa
21
9
2
10
38
37
1
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
-3
25
11
Göztepe
21
8
1
12
23
27
-4
25
12
Alanyaspor
21
7
4
10
20
26
-6
25
13
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
6
Hatayspor
22
10
7
5
27
15
12
37
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
10
Balıkesirspor
22
8
5
9
23
27
-4
29
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
22
6
8
8
28
28
0
26
13
İstanbulspor
22
5
11
6
28
29
-1
26
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
22
5
6
11
27
37
-10
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1