Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor’da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül’ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.
Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı
18.02.2019 - 16:19 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor’da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül’ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.
Etiketler : Adanaspor,Coşkun Demirbakan,
605468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605468.aspx
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Takım
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P.
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Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
22
9
6
7
37
32
5
33
7
Sivasspor
22
8
7
7
32
32
0
31
8
Kasımpaşa
22
9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Alanyaspor
22
8
4
10
22
26
-4
28
11
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
12
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
-3
25
13
Göztepe
22
8
1
13
24
29
-5
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
6
Hatayspor
22
10
7
5
27
15
12
37
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
10
Balıkesirspor
22
8
5
9
23
27
-4
29
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
22
6
8
8
28
28
0
26
13
İstanbulspor
22
5
11
6
28
29
-1
26
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
22
5
6
11
27
37
-10
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1