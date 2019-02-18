Lider Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor’dan 1 puanla döndü. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İldiz, “Buraya gelirken gerçekten zor bir müsabakaya geleceğimizi biliyorduk. Ama gerçekten Eskişehirspor’daki ve spor camiasındaki dostlarımı görmekten de son derece mutlu oldum. Gerek maçtan 1 gün önce tesislerde yaptığımız antrenmanlarda göstermiş oldukları yakınlık, gerek çarşıda bana göstermiş oldukları yakınlık. Sosyal medyada olsun, farklı mecralarda maçı çok başka atmosfere çekiliyordu ama hiç de öyle olmadı. Ben hep güzel bir futbol akşamı olmasını istediğimiz söyledim. Öyle de oldu. Tabii ki böyle küçük küçük tatlı tatlı rekabetler olsun ama çirkinlikten olmasın en ufak bir çirkinlik olmadan maç bitti. Tabii ki bizim bir hedefimiz var. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlamadık. İlk 30 dakika özellikle istediğimiz oyunu oynayamadık. Gol de yedik. Ama ondan sonra toparladık. Beraberliği bulduk. Galibiyet golünü de bulabilirdik. Gerçekten kora kor bir mücadele oldu. Her iki takımda kazanmak adına hamleler yaptı, ataklar yaptı. Sonuç olarak maç beraber bitti. Bizim, kendi penceremizden baktığımız zaman hedeflerimiz doğrultusunda, bir de deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. bizden önceki iç saha maçında 3 tane atmıştı Eskişehirspor. Eskişehir takımını, camiasını, gençlerimizi kutluyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçtiler. Yeni transferlerle çok ciddi bir ekip oluşmuş. İyi bir futbol akşamı olsun diyordum. Öyle oldu zaten. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.
Lider Denizli Eskişehir’den 1 puanla döndü
18.02.2019 - 23:04 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’den 1 puan alarak evine dönen lider Denizlispor'da Teknik Direktörü Yücel İldiz maç sonu yaptığı açıklamada, “Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlamadık” dedi.
Etiketler : Lider Denizli Eskişehir,spor haberleri,
605517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605517.aspx
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A.
P.
1
Başakşehir
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13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
22
9
6
7
37
32
5
33
7
Sivasspor
22
8
7
7
32
32
0
31
8
Kasımpaşa
22
9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Alanyaspor
22
8
4
10
22
26
-4
28
11
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
12
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
-3
25
13
Göztepe
22
8
1
13
24
29
-5
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
6
Hatayspor
22
10
7
5
27
15
12
37
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
10
Balıkesirspor
22
8
5
9
23
27
-4
29
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
22
6
8
8
28
28
0
26
13
İstanbulspor
22
5
11
6
28
29
-1
26
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
22
5
6
11
27
37
-10
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1