Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe ile önemli bir derbi oynayacaklarını belirterek, maçın pazartesi gününe alınmasından iki kulübün de haberinin olmadığını söyledi.



Orman, "Maçın tarihi bize sorulmadı. Ev sahibiyiz diye sorulması lazımdı. Daha önce Fatih Terim, 'Bizimle konuşuluyor.' demişti, ben de desteklemiştim. Bu sefer bizimle konuşulan bir şey yok. Fenerbahçe yetkililerini aradım, 'Talebiniz oldu mu?' diye. 'Olmadı. Biz de medyadan öğrendik.' dediler. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olsa, centilmenlik adına sıcak bakardık." şeklinde konuştu.

"KLÜPLERDEN BİRİ BAĞIRINCA SİSTEM DEĞİŞİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sesini yükseltenlere şirin gözükmeye çalıştığını ileri süren Orman, şunları kaydetti:

"Norveç'e gittik, maç yaptık. Gece 01.00'de bitti, cuma sabah 09.00'da geldik. Pazar günü de Galatasaray ile maç oynadık. '48 saat yeterli. Avrupa'da böyle, siz de uyum sağlayın.' diye cevap verdiler. Şu an ne değişti de pazartesi gününe koydunuz. Birisi bağırdığında federasyon bununla alakalı aksiyon almaya başlayınca, herkesi konuşmaya mecbur bırakıyorsunuz. 'Başkan elini masaya koy.' diyorlar. Her bağırıştan sonra, şirin gözükecek şekilde hareket ediliyor. Ali (Koç) başkan beni arayıp, 'Pazartesi istiyoruz.' dese, centilmenlik adına, 'Memnuniyetle.' derdim. Bizimle konuşulmadan karar verilmesini yanlış buluyorum. Bu zihniyetle olmaz. Bugün itirazda bulunsak değiştirmeyecekler. Yapılan şey en azından ayıp. Beşiktaş taraftarı sadece İstanbul'da değil. Her taraftan taraftarımız geliyor. Pazartesi derbiyi 21.00'e koyuyorsunuz, 23.00'te maç bitecek. Ertesi gün millet işe gidecek. Kulüplerden biri bağırınca sistem değişiyor. Doğru sistem kurulması lazım."

Avrupa'da sezon içinde oynanacak tüm maçların tarihleri belli olmasına rağmen Türkiye'de sorun yaşandığı yönündeki bir soru üzerine Orman, "Beşiktaş'ın maçlarıyla alakalı tur organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Maç tarihlerinin bütün detaylar düşünülerek planlı olması lazım. Salı günü hafta sonu programı açıklanıyor. Japonya'daki, Malezya'daki insanlar için Türkiye'deki maçı organize ediyoruz. Barcelona, Real Madrid, Chelsea gibi büyük kulüplerin maçında bir sürü yabancı misafir var. Büyük vizyonla bakmak ve doğru düzgün yönetmek lazım. Zor mu zor. Kolay olsa federasyona ihtiyaç kalmaz. Çok zorlanıyorlarsa bıraksınlar Kulüpler Birliği Vakfına. Biz gayet güzel yaparız." yanıtını verdi.

"FEDERASYON İLE İLGİLİ DÜŞÜNCEM YOK, BEN ADAY DEĞİLİM"

TFF başkanlığına aday olmayacağını vurgulayan Orman, "Muhalefetin kurtulmak için beni göndermediği yer kalmadı. Bir gün belediye başkanı, bir gün federasyon başkanı oluyorum. Benim için Beşiktaş başkanlığından üst bir makam yok. Beşiktaşlılara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Federasyonla ilgili düşüncem yok. Ben aday değilim. Kimin aday olup olmayacağı ile ilgili de alakam yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz"

Teknik direktör Şenol Güneş'in milli takıma gideceği iddiaları konusunda konuşan Fikret Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. Mayıs ayında kongre var. Şenol ağabeyle o günün şartları içinde konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Federasyondan kırgın şekilde ayrılmış, dönmek de isteyebilir. Bunu normal karşılıyorum. Burada 4 sene önemli başarılar elde etti. Gitmek isterse de onun tercihidir." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in milli takımın 2 maçlık fikstüründe, iki takımı birlikte yönetmesine sıcak bakıp bakmayacağı sorusu üzerine Fikret Orman, "Federasyondan böyle bir talep gelmedi, zaten gelmez. Gelebilmesi için bizden önce Şenol hoca ile konuşmuş olmaları lazım. Şenol hoca bizim kölemiz falan değil. Kişilikli, şahsiyetli bir teknik direktör. Benden önce onunla konuşulması lazım. Şenol hoca, 'Bu duruma sıcak bakıyorum, kulüple konuşayım.' derse, o zaman biz devreye gireriz. Olmayan bir şey için yorum yapmaya gerek yok." cevabını verdi.

"NİYETLERİ İYİ OLURSA ALLAH DA YARDIM EDER"

Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulunun (MHK) başına Sabri Çelik'in gelmesine değinen Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf ağabeyle eski tanışırız, birbirimizi severiz. Görev yaptığı dönem içinde camia olarak destek olmaya çalıştık. İyi işler yaptı kendi içinde. Yaptığı hizmetlere teşekkür ederiz. Bizzat da teşekkür etmek için aramıştım ama telefonu kapalıydı. Sabri hocayı da severiz. Ekibinde hakemlikten gelmiş kıymetli insanlar var. Biraz hırsları var. O da beni heyecanlandırıyor. Niyetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar hızlı bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi faaliyet yapacaklarını düşünüyorum. Niyetleri iyi olursa, Allah da yardım eder, yollarını açar."

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında görev yapanların daha fazla eğitim alması gerektiğinin altını çizen Orman, "VAR doğru bir sistem, birçok hatayı görüyorsunuz. VAR bir sistem ama yönetenler insan. İnsanların bir şeyden korktuğunu düşünmüyorum. Daha fazla eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Antalya'daki seminerde iyi niyetli, gördüğünü çalan bir hakem camiası olması gerektiğini söyledim. Türkiye'de 9 binin üzerinde hakem varmış. Birinci ligde 20 kişi görev yapıyor. 9 bin kişinin arasından 20 kişi içine girenler ligde görev yapıyor. Bu iş zor ama işini iyi yapacaksın. Oyuncular, hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Hakemler bu konuda haklı ama her mevzuda oyunu kesmeyecekler, oynayan takımı oynatmaya çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray ile yapacakları derbi maçın Japonya'ya uygun bir saatte oynanması konusudaki girişimlerinden bahseden Orman, "Kagawa transferine bağlanıyor ama daha önce yaptığımız çalışmalar sonucu Çin ve Japonya'da maçlarımız zaten yayınlanıyor. Federasyona müracaatımız oldu ama sonuca ulaşabilir mi bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Orman ayrıca, 23 Şubat Cumartesi günü seçim öncesi son divan kurulu toplantısını yapacaklarını belirterek, bu toplantıyı çok önemsediklerini ve herkesin katılmasını istediğini sözlerine ekledi.